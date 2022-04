Gli anni in motorino sempre in due, i fan degli 883 invadono il centro di Alatri

Centro storico preso d’assalto. Time out in concerto. Max Pezzali & 883 official tribute show in piazza Santa Maria Maggiore in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Sisto.

I fan degli 883 hanno invaso il centro storico di Alatri accompagnando la band che ha suonato i principali successi della band italiana. In piazza e tra i vicoli gli spettatori hanno cantato per tutta la serata i brani di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Redazione Alatri