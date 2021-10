In diversi paesi della Ciociaria sono stati esposti striscioni a sostegno di Sandro Fiorelli.

È indagato per omicidio il tabaccaio di 58 anni che ha ucciso a fucilate un ladro che si era introdotto nella sua villetta alla periferia di Santopadre (FR).

Sandro Fiorelli è stato interrogato nella caserma della compagnia di Sora anche alla presenza del pm di Cassino Marina Marra e alla fine è stato iscritto sul registro degli indagati, anche se poi è stato rilasciato.

«Si è voltato verso di me puntandomi l’arma e allora ho sparato» ha raccontato il commerciante ai carabinieri. L’uomo è stato colpito un fianco ed è morto sul colpo mentre i suoi complici sono fuggiti e sono tuttora ricercati. A dare l’allarme è stato proprio il tabaccaio, ma per la vittima non c’era nulla da fare all’arrivo dei soccorsi. La ricostruzione fornita dal negoziante è ora al vaglio di chi indaga.

Redazione Digital