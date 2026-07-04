Giustizia, il dott. Pellegrini giudice onorario Tribunale sorveglianza Roma

Il dott. Massimiliano Pellegrini residente nel frusinate, nel comune di San Donato Val di Comino, in data 19 giugno 2026 ha ricevuto la nomina dal Consiglio Superiore della Magistratura di Giudice Onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Da più di un decennio il dott. Pellegrini era già impegnato negli ambiti della Giustizia Militare, su mandato della Magistratura Militare di Sorveglianza.

Da oggi, su formale e autorevole incarico del Consiglio Superiore della Magistratura andrà ad operare nel Tribunale capitolino che tratta casi di alta rilevanza e riservatezza, mettendo a disposizione le sue elevate competenze in materia e dando un prezioso e concreto servizio alla legalità del nostro paese. Un ruolo questo, che richiede un’inflessibile rettitudine morale e il coraggio di compiere scelte difficili lontano dai riflettori. Un augurio di buon lavoro e di cospicuo proseguimento nello svolgimento di questo incarico al nostro conterraneo che ha meritato la fiducia del CSM, operando con dedizione e diligenza nelle istituzioni della Repubblica.

Redazione Digital