di Fabrizio Baleani

La salvaguardia di salute, eco-sostenibilità e sicurezza coinvolge UNI, Ente Italiano di Normazione e IATT Impresa Sociale ETS, i quali – consolidando il proprio impegno nella costruzione di un sistema regolatorio affidabile, in grado di sostenere la modernizzazione delle reti dei servizi – presenteranno ufficialmente a Bari le prime tre norme tecniche sulle tecnologie trenchless, UNI 11990, per la realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale. L’apertura dei cantieri in ambito urbano con opere di scavo “a cielo aperto” su manti stradali e su marciapiedi, è fortemente impattante sulla qualità della vita delle persone, sulle attività commerciali, sull’aumento del traffico viario e sulla sicurezza dei lavoratori e di chi transita nelle vicinanze dei cantieri. Studi condotti dall’Università “La Sapienza” di Roma e da INAIL attestano quanto le tecnologie trenchless siano in grado di ridurre l’impatto delle lavorazioni sul traffico veicolare (-74% rispetto ai lavori con scavo tradizionale), sui consumi energetici (-56%) nonché, fino al 70%, gli incidenti in cantiere. Per rendere più sicuri e sostenibili i lavori di posa dei sottoservizi (idrico, telecomunicazioni, gas ed energia), è, pertanto, strategico ricorrere alle tecnologie trenchless, classificate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come Opere Specialistiche “a basso impatto sull’ambiente” per evidenziarne i benefici. Grazie al corpus di norme che saranno illustrate, l’Italia si dota di un quadro tecnico ufficiale, chiaro e condiviso, fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture dei sottoservizi e la corretta progettazione degli interventi, aumentando la qualità e l’affidabilità delle opere e semplificando i rapporti tra operatori, stazioni appaltanti e pubbliche amministrazioni. Il tour contro la fragilità socio ambientale farà ora tappa in Puglia, dopo aver toccato le città di Fano, Milano, Napoli e Piacenza. L’appuntamento a Bari è previsto per il prossimo 27 novembre, a partire dalle ore 9:30, presso la Nuova Fiera del Levante nell’ambito di ACCADUEO (Sala Acqua). All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Paolo Trombetti, Presidente IATT, Elena Mocchio, Responsabile Innovazione e Standardizzazione UNI, Pasquale Capezzuto Presidente UNI/CT 58 Città, comunità e infrastrutture sostenibili e Mario Nonne, Vice Presidente Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi.