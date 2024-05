Giro d’Italia a Fiume, una sola donna in gara con gli uomini ecco la storia di Alfonsina

Giro d’Italia a Fiume, la donna che gareggia con gli uomini ecco la storia di Alfonsina.

Era il 28 maggio 1924, esattamente cent’anni fa, quattro mesi dopo che la città divenne finalmente italiana, quando il Giro d’Italia toccò per la prima volta Fiume; la dodicesima edizione della “Corsa Rosa” si svolse in dodici tappe, dal 10 maggio al 1º giugno, per un percorso totale di 3613 chilometri. Fu vinto da Giuseppe Enrici e su 90 partenti arrivarono al traguardo finale 30 corridori. Alla corsa partecipò anche l’unica donna che nella storia del Giro abbia gareggiato con gli uomini, Alfonsina Strada, che prese il via con il numero 72. Solo in due tappe arrivò ultima; nella quart’ultima finì fuori tempo massimo ma fu autorizzata a proseguire senza numero e tra gli applausi raggiunse comunque Milano. La 10ª tappa, da Bologna a Fiume, per un totale di 415 chilometri si svolse il 28 maggio; i corridori trascorsero due notti nel capoluogo quarnerino, godendo di un giorno di riposo, per poi affrontare il 30 maggio la 11ª tappa, da Fiume a Verona. Una sola volta ancora il Giro d’Italia toccò Fiume: fu nel 1940, quando con la 15ª tappa della ventottesima edizione da Abbazia a Trieste, i corridori attraversarono la città per l’ultima volta. Questa edizione del Giro fu anche l’unica che coinvolse l’Istria.

