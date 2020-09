di Livia La Terza

“Sulle strade degli Ernici” è il tema che quest’anno ha caratterizzato un incontro, che si rinnova ormai da quattro anni, tra giovani appassionati di auto d’epoca provenienti da tutto il territorio italiano.

L’ultimo fine settimana dell’estate 2020 ha visto le loro auto, per lo più risalenti agli anni ’50, sfrecciare nel territorio ciociaro alla scoperta di panorami e sapori locali. Il solo rammarico per l’organizzazione è stata la poca interazione con i cittadini dei borghi che hanno attraversato, ma in tempo di Covid bisogna accontentarsi e l’isolamento è stato necessario per mantenere la sicurezza di tutti.

Ospitati nella meravigliosa cornice del Monastero di Sant’Erasmo a Veroli, gli organizzatori hanno voluto far conoscere le delizie culinarie tipiche della zona scegliendo ristoranti con piatti della tradizione come il caratteristico Sora Locì, l’agriturismo La Muliera e Lo Zoppo e portato gli equipaggi a visitare le cantine del Piglio (Petrucca e Vela), i salumifici di Guarcino (Erzinio) ed i caseifici di Morolo (Scarchilli).

La visita della cittadina di Veroli e del borgo di Civitavecchia di Arpino sono state una meravigliosa scoperta per tutti gli equipaggi che, sia vicini che lontani, mai avevano fatto visita a questi borghi ancora troppo poco conosciuti, ma forse per questo ancora così preservati.

Tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti del territorio ciociaro, della splendida accoglienza e delle meraviglie che custodisce; solo la bilancia ha avuto qualcosa da ridire alla fine dei tre giorni del raduno…