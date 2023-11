Gira tutto il mondo con 20 euro, ecco il viaggio con la Vespa Gt

È in viaggio dal 2017 con una Vespa Gt vecchia 55 anni e una tenda. Ha attraversato cento paesi e superato la pandemia, il tifo e la malaria. Ilario Lavarra è originario di Milano, ma ha lavorato a lungo a Modena nel reparto vendite di una fonderia locale. Poi ha deciso di partire. Grazie al suo progetto «Vespanda» ha percorso più di 200 mila chilometri in giro per il mondo, in sella alla sua due ruote classe 1968. «Innanzitutto il mio è un viaggio “low budget”: spendo in media 20 euro al giorno, inclusa benzina e pasti – ha affermato Lavarra – Dormo sempre in tenda. Poi traggo ricavi sfruttando internet, di recente ho collaborato con uno youtuber indiano che mi ha dato metà dei proventi. Non faccio grandi soldi, uso per lo più i risparmi del mio lavoro. Tante famiglie hanno aperto la porta della loro casa di fronte a questo straniero su un mezzo bizzarro. Qualche volta l’aiuto è stato provvidenziale: in India sono caduto con la Vespa e un padre siriano mi ha aperto le porte del suo piccolo ospedale. Quando ho avuto il tifo e la malaria, i missionari africani mi hanno aiutato durante la convalescenza. Viaggiare con una Vespa è immensa fonte di curiosità, ammirazione e simpatia. È il mio biglietto da visita per entrare in stretto rapporto con il mondo e chi lo abita e attrae parecchie attenzioni, perché ormai molto decorata con scritte, disegni, mappe e con il campanaccio da mucca che funge da antifurto. Poi ovvio la lista di paesi scritti sulla fiancata genera molte domande. Ora sono diretto verso est, verso l’Australia. L’India mi sta trattenendo parecchio, ma d’altronde è uno dei paesi più vasti e interessanti che io abbia mai visitato».