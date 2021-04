Gira pre strada con una mazza da baseball, a Frosinone fermato noto malvivente.

Durante il normale pattugliamento nel capoluogo gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno proceduto al controllo di un’autovettura, il cui conducente aveva attirato la loro attenzione. L’uomo, noto per numerosi precedenti, si mostrava insofferente al controllo accentuando i sospetti degli agenti che hanno proceduto a perquisizione, rinvenendo nel bagagliaio dell’auto una mazza da baseball, della quale il 36enne non sapeva fornire alcuna ragione plausibile circa il possesso. L’uomo è stato quindi denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Redazione Digital