Gira con un maiale al guinzaglio ma vende droga in mezzo alla strada, arrestato

Girava per il quartiere con al guinzaglio la maialina Tokyo. In tanti a Torrevecchia lo avevano avvistato e ne avevano diffuso le immagini sui social, facendo diventare virale la grossa suina. Non il primo curioso animale che si avvista nello zoo-Capitale, tra pavoni, volpi, cinghiali e tori. In realtà il padrone della maialina vietnamita di professione faceva lo spacciatore. Un nome e un volto noto ai carabinieri, Patrick H., romano classe ‘72, già più volte fermato per spaccio, che l’altro giorno è stato intercettato nuovamente a spasso con l’amica a quattro zampe dai militari di Borgata Ottavia. Lo hanno fermato per un controllo mentre accanto a lui Tokyo digrignava i denti contro i militari. Addosso il 52enne aveva sia cocaina che hashish, divisi in due involucri.

Fermato il pusher, i carabinieri hanno ispezionato anche l’abitazione, trovando un bilancino di precisione e sostanza utilizzata per il taglio della cocaina. Dall’analisi del cellulare sono emersi diversi messaggi inviati a clienti, pronti ad acquisire qualche dose. Per il 52enne, già in manette due mesi fa per lo stesso reato, il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto i domiciliari. Il pusher resterà a casa quindi, niente passeggiate con Tokyo al guinzaglio almeno per un po’. corriere.it