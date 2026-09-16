Gira armato in macchina, in Ciociaria fermato dai Carabinieri

I Carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata dai proprietari di alcuni autoveicoli che, nella serata del 27 agosto 2026, erano stati parcheggiati lungo una pubblica via di Coreno Ausonio. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri, attraverso l’escussione delle persone informate sui fatti, l’acquisizione della documentazione di polizia giudiziaria relativa all’intervento effettuato nella serata dell’evento e gli ulteriori riscontri investigativi, hanno consentito di individuare il presunto autore del danneggiamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe utilizzato un trapano per forare gli pneumatici di almeno due autovetture, parcheggiate nei pressi della propria abitazione. Il gesto sarebbe stato motivato dal fastidio provocato dalla presenza di numerosi veicoli nelle vicinanze della propria abitazione e del garage di proprietà, in occasione di una manifestazione paesana.

Redazione