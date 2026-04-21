Gira armato in macchina, fermato in Ciociaria dai Carabinieri

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone per garantire la sicurezza stradale e prevenire la commissione di reati predatori, i militari della Stazione di Ceprano hanno denunciato a piede libero un 50enne residente a Castro dei Volsci. L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri in via della Stazione. Durante un normale posto di controllo, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura condotta dall’uomo, un operaio già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni. L’atteggiamento dell’automobilista ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione che ha interessato sia la persona che l’abitacolo del veicolo. L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata corretta: nascosto all’interno dell’auto è stato infatti rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri. L’arma, di cui non è stato giustificato il porto, è stata immediatamente sequestrata e sarà depositata presso l’ufficio corpi di reato. Per il 50enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Queste attività rientrano nella costante azione di monitoraggio e presidio dell’area rurale e cittadina attuata dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Frosinone, finalizzata a innalzare la percezione di sicurezza e a prevenire condotte illecite. L’ indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. durante le successive fasi processuali.

Redazione Digital