Gira a Frosinone con l’armatura, avvistato in diversi comuni.

Prima di uscire mette un’armatura. Il suo travestimento ha richiamato l’attenzione di molti in queste ore. E’ stato avvistato in via Aldo Moro, in via Tiburtina, in viale Mazzini e anche nei comuni limitrofi.

Diversi residenti hanno affermato di aver visto questa maschera già nei giorni scorsi. Sarebbe soltanto un vestito di Carnevale.

Redazione Digital