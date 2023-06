Giovani imprenditori a Ponza, “Sviluppo Lazio con turismo e commercio”

“L’istituzione di una nuova e specifica delega in materia di Politiche del Mare dimostra l’attenzione prestata dal nuovo governo regionale verso la valorizzazione della blue economy e la consapevolezza del grande potenziale di sviluppo economico sociale e territoriale legato ad una organica programmazione degli interventi strategici da attuare e delle scelte da adottate per consentire, in sintonia con il disegno Europeo, l’affermazione di tutte le filiere connesse all’economia del mare stimolando, talvolta, sinergie pubblico privato – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Ciò non può che costituire una importante spinta in avanti per la nostra regione che ad oggi risulta occupare, nello scenario nazionale, il quarto posto, dopo Liguria e le isole Sardegna e Sicilia, per incidenza delle imprese dell’economia del mare sul totale dell’economia della regione (5,8%) ed il primo posto per numero di tali imprese (oltre 35 mila, di cui solo nel territorio Capitolino più di 30 mila). In questa ottica una delle principali questioni da affrontare è quella dello sviluppo infrastrutturale, vista la sua rilevanza per una, anche sostanziale, valorizzazione delle Coste in chiave economica, turistica e commerciale, sotto tale profilo l’Assessorato si sta adoperando di concerto con l’area tecnica competente per giungere alla definitiva approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale, con particolare riguardo alla portualità destinata alla nautica da diporto, esigenza particolarmente avvertita nelle isole minori, tanto da aver inserito tra i siti individuati per le nuove strutture anche quello ubicato nell’isola di Ponza, è inoltre intenzione dell’Assessorato quella di intensificare il già esistente lavoro di sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il network portuale Laziale articolato nei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta segna infatti per il primo trimestre del 2023 una crescita dei traffici commerciali pari al 3,2 % rispetto il 2022, segnali incoraggianti e dimostrativi dell’importanza che riveste il settore per lo sviluppo della Regione Lazio. Ringrazio il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, valido amministratore con il quale ho avuto modo di confrontarmi su tali temi strategici per lo sviluppo dell’isola e ringrazio il Gruppo giovani imprenditori di Unindustria che con l’organizzazione di tale convegno ha dimostrato la valenza di una giovane e preparata nuova generazione di imprenditori che guarda al futuro con decisione e coraggio, garanzia questa di una crescita positiva del nostro paese nel corso degli anni”.

