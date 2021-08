Ieri sera i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare in carcere nei confronti di una 33enne ed un 33enne. La coppia, già nota alle forze dell’ordine, era stata sottoposta agli arresti domiciliari in Anagni nell’ambito dell’operazione “ortica”, conclusa nel mese scorso dai Carabinieri di Anagni e Ferentino. I Carabinieri incaricati della vigilanza sul rispetto dell’esecuzione della misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria, hanno riscontrato che i due, nel periodo di arresti domiciliari, hanno violato più volte le prescrizioni, tanto che l’autorità giudiziaria, immediatamente informata, ha disposto con provvedimento il trasferimento dei coniugi in carcere. Al termine delle formalità di rito i predetti sono stati associati presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Redazione Anagni