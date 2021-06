“Sarà un grande weekend per gli appassionati di archeologia nella città di Cassino – spiega Danilo Grossi assessore alla Cultura della città di Cassino – In occasione del Giornate Europee dell’Archeologia, abbiamo organizzato quest’anno molti appuntamenti dedicati a bambini e adulti nei luoghi più belli e di grande valore archeologico e culturale del nostro territorio a partire dal Teatro Romano, passando per il Museo Archeologico Nazionale Carettoni con il suo Anfiteatro Romano, per finire nella Rocca Janula. Un grande cambio di passo per i cittadini del nostro territorio e per le migliaia di turisti che nei weekend arrivano nella nostra città e che avranno la possibilità di vivere momenti unici”.

Di seguito il programma realizzato in collaborazione con la Cooperativa POIEO, Servizi per i beni culturali che propone visite guidate e laboratori didattici, per valorizzare i monumenti della nostra città:

19 giugno

Teatro Romano – ore 16.00

LEGIONARIO PER UN GIORNO

Un vero soldato romano descriverà le armi, le tecniche di combattimento e svelerà tutti i segreti della vita nell’esercito repubblicano e imperiale. A seguire, laboratorio di costruzione di alcuni elementi indispensabili dell’armatura romana ed addestramento finale dei piccoli legionari.

Attività per bambini: 5-11 anni. Costo: 5 euro



20 giugno

Teatro Romano – ore 10.00, 11.00 e 12.00

ARCHEOTOUR CASINUM

Visite guidate nel Teatro Romano e nel Comprensorio archeologico dell’Antica Casinum, in compagnia di un archeologo.

Attività per adulti e famiglie. Costo: 5 euro (gratis fino a 5 anni) + biglietto di ingresso al Museo



Rocca Janula – ore 10.00, 11.00, 12.00 e 16.00

VISITE GUIDATE

Visite guidate alla Rocca Janula, in compagnia di un archeologo, alla scoperta di uno dei monumenti più suggestivi della città di Cassino, con uno straordinario affaccio sulla valle del Liri.

Attività per adulti e bambini. Costo: 3 euro (gratis fino a 5 anni)



Rocca Janula – ore 16.00, 17.00, 18.00

SIAMO TUTTI ROBIN HOOD! – TIRO CON L’ARCO STORICO

Un arciere medievale mostrerà le antiche tecniche con fedeli riproduzioni di archi storici, a seguire adulti e bambini potranno cimentarsi nelle prove di tiro.

Attività per adulti e bambini. Costo: 5 euro



Le visite guidate e i laboratori sono a numero chiuso. La prenotazione è obbligatoria. In caso di maltempo le attività saranno annullate. È obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

