Giornata mondiale sindrome down, manifestazione alla villa comunale di Frosinone

Si è tenuta presso la villa comunale di Frosinone la manifestazione per la Giornata mondiale della sindrome di down. Ad organizzarla l’associazione italiana persone down, sezione di Frosinone. Titolo dell’evento “Ci siamo tutti, da inclusi a protagonisti”. Erano presenti tra gli altri il Dg dell’Asl di Frosinone Angelo Aliquò, il vescovo Ambrogio Spreafico, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Nel corso della giornata è stato presentato anche il rapporto Censis “La presa in carico delle persone con sindrome di Down per il perseguimento del miglior stato di salute e la loro piena integrazione sociale”. “E’ doveroso che ci sia adoperi per una piena e completa integrazione delle persone affette da qualsiasi forma di disabilità – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del consiglio provinciale di Frosinone – E questo lo si può fare se tutte le istituzioni, sia pubbliche che private, lavorano su progetti di rete. La Provincia sostiene e affianca tutte le iniziative che vanno in questa direzione. Oggi, in questa particolare giornata va ribadito. Ottima anche la relazione presentata dal Censis. Un grandissimo sentimento di ammirazione per le famiglie di questi ragazzi, perché la loro forza e la loro determinazione per un inserimento sociale sempre maggiore sono da stimolo per tutti noi”.

Redazione Digital