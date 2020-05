Piergiorgio Fascina

“Oggi è la Giornata Internazionale dell’Infermiere, ricorrenza istituita per valorizzare il lavoro degli infermieri che ogni giorno operano a sostegno dei malati – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere Comitato Paralimpico Lazio – La Giornata Internazionale dell’Infermiere è celebrata ogni anno nel giorno della nascita di Florence Nightingale. Nata a Firenze il 12 maggio 1820, quest’anno festeggiamo i suoi 200 anni, è ritenuta la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. ‘L’infermieristica non è semplicemente tecnica, ma un sapere che coinvolge anima, mente e immaginazione’, sosteneva la Nightingale. Parole ricche di significato che nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando risuonano all’orecchio; nel nostro Paese circa 12mila infermieri contagiati dal coronavirus, 39 deceduti – ha concluso Fascina – Allora anche oggi ringraziamo di cuore tutti gli infermieri d’Italia, in particolare del Lazio e le loro famiglie per lo straordinario contributo in favore della collettività”.

Redazione Digital