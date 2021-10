“Si informa la cittadinanza che in occasione della Giornata Mondiale della Vista che si celebra ogni anno il 14 Ottobre, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – Sezione Italiana (IAPB Onlus) organizza, anche a Frosinone, un evento volto a sensibilizzare la cittadinanza per la difesa e la cura del bene prezioso della vista. Lo slogan dell’evento è ‘Prendersi cura della vista è semplice’. I nostri volontari sono lieti di distribuire gli opuscoli alle persone che saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso il parco Matusa di Frosinone dove è allestito lo stand della IAPB-Onlus. Vi attendiamo numerosi”. Lo comunica U.I.C.I. Frosinone.

Redazione Digital