Presentata al sindaco, Enzo Salera e all’assessore, Luigi Maccaro, la “Bandiera della disabilità” dalla presidente della “Consulta Comunale della Disabilità”, Maria Cristina Tubaro, da Felice Pensabene (“Nei Giardini che nessuno sa”), da Maria Palombo (“Bene Comune per Cassino”), Rosino Mastrangeli (“Camminare insieme”). Presenti anche i consiglieri Bruno Galasso, Rosario Iemma, Riccardo Consales, Fabio Vizzacchero. Domani, 3 dicembre, giornata mondiale della disabilità, la “bandiera” richiama e simboleggia i diritti delle persone che hanno una disabilità. E’ stata ideata dal ballerino spagnolo Eros Recio nel 2017 ed è stata presentata alle Nazioni Unite. I colori della bandiera, oro, argento e bronzo, sono, infatti, ispirati ai giochi Paralimpici, l’evento più importante e rilevante per le persone con disabilità.

“Questi colori – è stato ricordato nell’incontro di stamani – rappresentano il superamento del collettivo di fronte alle avversità discriminatorie imposte dalla società, la vittoria sui nuovi diritti raggiunti per il successo nel prendere coscienza di questa disuguaglianza per difendere un futuro migliore”.

“La giornata per i diritti delle persone con disabilità – ha detto l’assessore alla Coesione Sociale, Luigi Maccaro – rinnova la sfida alle amministrazioni di ogni livello a costruire una società a misura di tutti. Sul nostro territorio la strada da percorrere è ancora lunga. Il primo impegno che abbiamo preso e realizzato è stata la “Consulta delle Associazioni per i Disabili”. Ringrazio la presidente della Consulta, Maria Cristina Tubaro, per la passione con cui sta portando avanti tale impegno. Ora, grazie ad un finanziamento regionale, potremo avere un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche: un segno minimo di civiltà per una città moderna. Tante iniziative sono ancora in cantiere, ma tante altre sono state già avviate. Ad esempio il taxi sociale che mediamente effettua una decina di trasferimenti ogni settimana con persone in condizione di mobilità ridotta”.

Dal canto suo, il sindaco, Enzo Salera, nel ribadire quanto affermato dall’assessore, ha assicurato la massima attenzione verso il mondo della disabilità ed il dovuto impegno dell’Amministrane tutta per la predisposizione in tempi brevi del piano di abbattimento delle barriere architettoniche”.

