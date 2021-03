“Questa pandemia ha annichilito il gusto di andare a teatro – ha affermato il sindaco di Anagni, Daniele Natalia – Ci ha proibito di vivere la magia, di sperimentare, di assaporare il profondo legame che si crea tra spettatori ed attori, tra personaggi che si muovono sul palcoscenico e spettatori.Ad Anagni la meraviglia del teatro la conosciamo bene perché con il “Festival del teatro medievale e rinascimentale” ogni fine estate, in quel “crocevia della storia”, per citare Tommaso Gismondi, che è Piazza Innocenzo III, abbiamo la fortuna di sentire fin nelle corde dell’anima quell’atmosfera.Un pensiero oggi, Giornata Mondiale del Teatro, non può che andare a tutti i lavoratori del settore, tra i più duramente provati dalla crisi economica dovuta al Covid. Il teatro, quello vero, non il surrogato obbligatorio degli spettacoli in streaming, è civiltà, difendiamolo”.

Redazione Anagni