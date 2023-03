Giornata mondiale del riciclo, “Raccolta differenziata per tutelare l’ambiente”

“Il 18 Marzo, la Giornata Mondiale del Riciclo, è la ricorrenza istituita con l’obiettivo di riconoscere e di celebrare l’importante ruolo che il riciclo ricopre nel preservare le preziose risorse terrestri e nel garantire la stessa sopravvivenza, e dunque il futuro, del nostro Pianeta e delle prossime generazioni – ha affermato Mauro Buschini, presidente Egaf – È un giorno in cui il mondo deve riunirsi e mettere al centro del dibattito la Terra. Il riciclo è una questione mondiale che non può più essere trascurata ed è necessario e quanto più urgente cambiare paradigma, riconoscendo la necessità di guardare ai rifiuticome un’opportunità per generare nuova materia piuttosto che un problema da affrontare. Le sei più importanti risorse naturali come l’acqua, l’aria, il petrolio, il gas naturale, il carbone, i minerali permettono il sostentamento dell’umanità, senza le quali non sarebbe assolutamente possibile la vita dell’uomo. È necessario ricordare però, a noi stessi, come queste risorse non siano illimitate, piuttosto come si stiano esaurendo velocemente a causa anche del nostro utilizzo indiscriminato e noncurante di cosa andrà a sostituirle: sono infatti, ancora troppo alte le percentuali di rifiuti finiscono in discarica. Il tasso di riciclaggio per i rifiuti urbani è uno degli indicatori Eurostat che misurano l’avanzamento delle politiche di Economia circolare e, secondo gli ultimi studi, l’Italia avvia a riciclaggio il 64% nazionale (Fonte: Ispra), con dati che vannodal 71% per le regioni settentrionali, al 60,4% per quelle del Centro e al 55,7% per le regioni del sud. L’unica soluzione, dunque, è implementare delle azioni concrete che configurino una rivoluzione ecologica e culturale per generare “la settima risorsa”, che consente di essere riutilizzata più e più volte. Affinché ciò sia possibile, è necessario agire, ognuno per la propria parte per un corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, attraverso una sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata da effettuare con maggiore responsabilità, incentivandoli anche attraverso una nuova tariffazione puntuale che “premia chi meglio differenzia” e che si renda efficiente al punto dipermettere ai materiali di essere lavorati al meglio, con il minor impatto, in impianti moderni e tecnologicamente avanzati. In questa direzione, il contributo di ognuno, nell’ottica del riciclo inteso come generatore di nuova materia, diventa fondamentale per il nostro futuro”.

