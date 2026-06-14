Giornata mondiale del donatore di sangue, la Regione Lazio si colora di rosso

Questa sera il palazzo della Regione Lazio su via Cristoforo Colombo sarà illuminato di rosso, dalle 20 alla mezzanotte, in occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Acea, ha lo scopo di promuovere e sostenere la donazione del sangue. «La Giornata Mondiale del donatore di sangue è un’occasione per lanciare un appello di civiltà e per ringraziare tutte le donne e gli uomini che, con un gesto semplice e generoso, contribuiscono, ogni giorno, a salvare vite umane. La cultura del dono rappresenta uno dei valori più alti della nostra comunità: significa solidarietà, responsabilità e attenzione verso il prossimo. Con l’illuminazione di rosso della sede della Regione Lazio vogliamo rendere omaggio ai donatori e, soprattutto, sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue, un atto indispensabile per garantire cure e assistenza ai pazienti che ne hanno bisogno, in particolar modo in estate. Donare non costa nulla, ha solo benefici e serve a costruire una società più forte, coesa e capace di sostenere attivamente chi vive un momento di fragilità», afferma il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Redazione Digital