Giornata mondiale contro il cancro, promuovere la ricerca e la prevenzione

Il 4 febbraio, come ogni anno, si celebra la giornata mondiale contro il cancro per sensibilizzare la popolazione e portare alla luce non solo i problemi legati alle malattie tumorali, ma anche le giuste pratiche per prevenire e limitare l’insorgenza del cancro. Come sottolinea il Ministero della Salute, questo male si può battere. Battere il cancro è una battaglia che si combatte principalmente nei laboratori di ricerca e nei reparti di ospedali, ma passa anche grazie attraverso la comunicazione e la diffusione delle informazioni. Perché una diagnosi precoce aiuta a ridurre i rischi e lo stesso vale per tutte le pratiche legate a uno stile di vita virtuoso. La giornata mondiale contro il cancro serve anche a questo.

La giornata mondiale contro il cancro è stata istituita il 4 febbraio del 2000 a seguito di un vertice mondiale che si è tenuto a Parigi e che è stato dedicato a questo tema. Tra gli obiettivi promuovere la ricerca, prevenire il cancro, migliorare i servizi ai pazienti, sensibilizzare la comunità. Tutti questi valori sono confluiti nella giornata mondiale contro il cancro che ha appena superato il suo ventennale e oggi è un appuntamento consolidato in tutte le Agende sanitarie internazionali. Organizzatore globale della giornata mondiale contro il cancro è l’UICC, Union for International Cancer Control, nota organizzazione internazionale sul cancro.

Redazione Digital