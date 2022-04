Giornata mondiale autismo,  si colora di blu la Chiesa di San Rocco a Ferentino

di Fabio Paris

Questa sera, alle ore 20.45 si terra’ il “Light it up blue” a Ferentino (Fr) per la Giornata mondiale della consapevolezza per l’autismo, cosi come previsto dal protocollo ufficiale ripreso dalle piu’ importanti citta’ in ambito mondiale. Verra’ illuminata di blu per una notte la Chiesa di San Rocco a Ferentino (FR).Il commento del consigliere comunale Maurizio Berretta: “Dopo 2 anni di pausa, forzata, abbiamo scelto di ripartire da dove ci eravamo lasciati nel 2019, ma in questo periodo seppure nel rispetto delle normative non abbiamo mai abbandonato durante l’anno tutte le attivita’ d’inclusione sul territorio. Dal 2014 a Ferentino, per volonta’ di diverse associazioni locali, si e’ presa la consuetudine di celebrare questa giornata, ricordiamo che la stessa e’ il 2 Aprile, quest’anno per maltempo posticipata a domenica 10. Nella serata di domenica durante l’accensione di blu della Chiesa di San Rocco ci saranno diverse piccole simpatiche sorprese sul tema d’inclusione. Come gia’ annunciato negli anni passati, ogni anno la scelta del monumento o simbolo della Citta’ da illuminare sara’ diverso, in formula itinerante. Il nostro impegno nel tempo in ambito sociale, cerchera’ di essere sempre costante, ci teniamo a ringraziare quanti fino ad oggi si sono impegnati, e quanti lo faranno, dalle famiglie, ai singoli, volontari, alle associazioni e istituzioni. L’autismo è considerato dalla comunità scientifica internazionale un disturbo che interessa la funzione cerebrale. Generalmente i sintomi sono rilevabili entro il secondo/terzo anno di età e si manifestano con alterazioni delle aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale e dell’immaginazione e con un repertorio di interessi ristretto e ripetitivo”.