Giornata internazionale della donna, la Regione Lazio si colora di viola

Il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Regione Lazio, aderendo alle celebrazioni, illuminerà di viola la sede centrale di via Cristoforo Colombo 212. L’iniziativa si svolgerà dalle 18.30 fino alla mezzanotte, come simbolo di impegno per la dignità e la giustizia sociale. Il colore viola, storicamente associato alla lotta per i diritti delle donne, rappresenta il valore della parità e l’importanza di continuare a costruire una società più equa e inclusiva. L’illuminazione è resa possibile grazie al supporto tecnico di Acea spa, che ha aderito all’iniziativa fornendo gratuitamente il necessario contributo tecnico. In questo senso, la Regione Lazio ringrazia Acea per la collaborazione e la sensibilità dimostrata verso un tema di fondamentale rilevanza sociale e culturale.

Redazione Digital