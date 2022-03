Giornata in ricordo delle vittime del Covid, il sindaco di Cassino depone dei fiori

“Oggi, “Giornata nazionale in memoria delle vittime di Coronavirus”, il sindaco, Enzo Salera, ha reso omaggio ai concittadini morti a causa del Covid con la deposizione, nella villa comunale, di un fascio di fiori davanti all’albero piantumato in loro memoria nell’agosto dello scorso anno. Con il primo cittadino c’erano l’assessore Emiliano Venturi, il consigliere Rosario Iemma, il comandante della Polizia Locale, dott. Pasquale Pugliese. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono 63 i concittadini cassinati che non ce l’hanno fatta a sconfiggere il virus. L’idea dell’albero, donato dal Parco dei Monti Aurunci, venne suggerita dalla signora Claudia, figlia di Gaetano Del Greco, prima vittima del Covid a Cassino. E’ un Ontano, un albero non sempre verde. Infatti stagionalmente perde le foglie per ritornare a rimetterle nella stagione successiva. Il suo rinverdire vuol simboleggiare la vita che si rinnova. Molto toccante la cerimonia di inaugurazione di quell’albero che vide la partecipazione dei familiari delle vittime del Covid, del vescovo Gerardo Antonazzo, della direzione generale della Asl, di medici ed infermieri dell’area Covid del Santa Scolastica. Successivamente il primo cittadino si è recato a Montecassino a portare il saluto, suo personale e della Città, agli studiosi intervenuti al convegno promosso dall’Abbazia sul tema: “Dall’ora et labora all’etica calvinista del lavoro”. Il primo cittadino ha raggiunto poi Frosinone per presenziare, assieme ad altri Sindaci, al Prefetto e ad altre autorità, tra cui il vescovo di Frosinone, Ambrogio Spreafico ed all’Imam Omar Eljaouzied, alla manifestazione promossa dal direttore generale della Asl, dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, in omaggio delle vittime del Covid , tenuta presso l’ospedale “Spaziani”, davanti al monumento in memoria delle oltre 700 vittime dell’epidemia in provincia”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

Redazione Cassino