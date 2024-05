Giornata dell’Europa, ecco perché si festeggia il 9 maggio

Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, allora ministro degli Esteri francese, parlò per la prima volta della creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio pronunciando le parole sono passate alla storia come «Dichiarazione Schuman». La proposta di Schuman è considerata «l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea», si legge sul sito dell’Ue che celebra questa ricorrenza. Per questo, infatti, il 9 maggio si festeggia la giornata e la festa dell’Europa. La data è stata adottata dopo il vertice della Comunità europea di Milano del 29 giugno 1985. Sui social è stata creato anche un hashtag #EuropeDay, con cui condividere post e immagini relative alla ricorrenza. L’edizione di quest’anno della Giornata dell’Europa, inoltre, si svolge 45 anni dopo le prime elezioni europee del 1979 e poco prima delle elezioni del 2024, che si terranno in tutti i paesi dell’Ue tra il 6 e il 9 giugno per eleggere i 720 membri del Parlamento europeo (in Italia saremo chiamati alle urne l’8 e il 9 giugno). Durante la giornata del 9 maggio ci sono diverse manifestazioni in programma nelle istituzioni europee dei Paesi Membri, che potete trovare in una pagina dedicata. corriere.it