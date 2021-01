“Oggi 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria. Una giornata significativa, in particolar modo per le nuove generazioni, affinchè non dimentichino – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Oggi, più che mai, la storia ci insegna quanto sia importante celebrare e rimanere ancorati ai principi costituzionali. Una Costituzione che nasce come garante contro i totalitarismi, l’odio e qualsiasi forma di razzismo. La Democrazia, la Costituzione, la nascita dell’Unione Europea non sono altro che il risultato di una lotta dura e che troppo spesso rischia di essere dimenticata. I principi sui quali possiamo fare affidamento e i diritti di cui godiamo in quanto uomini liberi, ma che spesso diamo per scontati, devono essere celebrati ogni giorno, al fine di garantire la libertà di ognuno di noi e affinchè le diversità vengano finalmente riconosciute per ciò che rappresentano: ricchezza e unicità, e mai debolezza. La violenza che ha conosciuto Auschwitz e chi nei campi di concentramento ha conosciuto l’orrore, sia per noi di monito per impedire che simili atrocità possano ripetersi”.

Redazione Digital