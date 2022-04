Giornata autismo, nel Lazio Open Day Aprile Blu visite consulenze e informazioni

“Per la prima volta la Regione Lazio promuove, per tutti i sabati di aprile, l’Open Day Aprile Blu, durante il quale le equipe multidisciplinari dei servizi dell’età evolutiva saranno a disposizione per effettuare prime visite, consulenza, o dare informazioni – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – L’Open Day Aprile Blu si rivolgerà prioritariamente per i bambini da 0 a 6 anni con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la diagnosi precoce e ”accendere” una luce speciale per essere più vicini alle famiglie. In qualità di delegata alle Pari Opportunità del Partito Democratico del Lazio continuerò ad impegnarmi affinché il lavoro delle istituzioni a tutti i livelli, sia sempre volto a rimuovere ogni tipo di ostacolo alla realizzazione della piena integrazione ed a garantire tutela e diritti per tutti”.

Redazione Digital