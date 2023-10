Giorgia Meloni lascia il compagno su Twitter, “La relazione finisce qui”

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno: «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra» ha scritto la premier su Twitter. «Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto» ha aggiunto la presidente del Consiglio a proposito del suo rapporto con il giornalista Mediaset. La figlia della coppia, Ginevra, è nata il 16 settembre 2016. Il messaggio, pubblicato anche sugli altri account social di Meloni, arriva dopo i fuorionda di Striscia la Notizia che contengono dichiarazioni sessiste e a sfondo sessuale rilasciate da Giambruno a margine della sua trasmissione Diario del giorno, in onda su Rete 4. «Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?» si sente in uno degli audio trasmissi dal tiggì satirico. Nei mesi scorsi, da quando la leader di Fratelli d’Italia è stata nominata premier, Giambruno si è reso protagonista di altre gaffe e uscite più o meno gravi: in settembre ha parlato di «transumanza» riferendosi ai migranti, per poi scusarsi dopo le critiche. Sugli stupri aveva detto: «Se eviti di ubriacarti o perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi che il lupo lo trovi». Al al ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, ironizzando sui cambiamenti climatici: «Se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella Foresta nera, stai bene, no?». Prosegue Meloni nel post in cui annuncia la rottura: «Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». corriere.it