Nasce il circolo di Gioventù Nazionale ad Arce, Armando Conte nominato presidente cittadino dal presidente provinciale Daniele Massa, presente all’incontro con i militanti che formeranno il gruppo, il presidente di GN Frosinone Fernando Incitti, da poco entrato in Fratelli d’Italia, e Alessandro Vincitorio di GN Cassino. “In primis intendo ringraziare Fernando Incitti, un fratello, una guida, che da circa dieci anni è sempre al mio fianco nel cammino politico, entrato in Fratelli d’italia e Presidente di GN Frosinone. Un grandissimo ringraziamento va al Senatore Massimo Ruspandini per come si sta spendendo per il nostro territorio, che troppo spesso è stato abbandonato dalla politica nazionale ma che con lui sta riacquistando visibilità, supportando anche in modo fermo e deciso la crescita giovanile all’interno del partito, merita ringraziamenti anche il presidente provinciale Daniele Massa che con la sua forza di volontà ha creato delle ottime basi, con lui ci metteremo subito all’opera”, ha affermato Conte.

”Sono felicissimo dell’ottimo riscontro manifestato dai giovani arcesi aderenti al movimento, molto intraprendenti, volenterosi, devoti alla causa, i quali hanno deciso di mettersi in gioco per creare comunità in un periodo storico difficile scegliendo la via dell’azione per cambiare un futuro nefasto, buio – ha proseguito Conte – Saremo il faro che illumina la notte, punto di riferimento per tutti, abbiamo intenzione di portare in auge tematiche importanti che viviamo costantemente nella nostra quotidianità come: ‘Istruzione, Lavoro, Università, ma anche trasporti e sociale con un occhio rivolto sempre all’ambito culturale perché dalle nostre fila siamo sicuri che usciranno gli amministratori e gli uomini del domani al quale spetterà un arduo compito: ricostruire questa nazione. Abbiamo voglia di fare e da oggi Arce avrà una componente giovanile degna di nota”.

“È una grande soddisfazione per me la nascita del circolo di Arce di Gioventù Nazionale un ragazzo valido come Armando Conte, con cui ho condiviso innumerevoli battaglie, e che mi ha seguito in questo nuovo percorso in Fratelli d’Italia, saprà dare un contributo di altissimo livello al movimento”, ha affermatoFernando Incitti. “Ringrazio Incitti per aver organizzato questo incontro con Armando Conte, ragazzo che in questi anni ho avuto modo di conoscere e al quale va riconosciuto l’impegno messo nella militanza e nella gestione di un movimento studentesco. Oggi ad Arce si alza con lui la bandiera di Gioventù Nazionale, quella della giovane destra che come generazione intende stare in prima linea nella conquista del futuro. Sono dunque contento di annunciare la nascita di GN in questa Città con la nomina a presidente del circolo di Armando Conte”, ha concluso Daniele Massa.

