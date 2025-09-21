Gioielli 13 chili d’oro e soldi trasferiti all’estero, suora accusata di furto

Per suor Bernadette, la religiosa indonesiana 45enne, già madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo, si avvicina il processo per i gioielli e gli ex voto delle chiese della diocesi di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, rubati in Curia. Alla suora, finita ad ottobre agli arresti domiciliari in provincia di Roma, è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Benevento. Dalle indagini è emerso che sarebbero stati rubati anche 13 chili d’oro oltre a una reliquia di San Nicola. Dalla refurtiva accertata e parzialmente recuperata, si è arrivati a un valore di 80mila euro. Ma secondo gli investigatori i proventi dei furti sfiorerebbero il milione.

L’inchiesta si è focalizzata soprattutto sui soldi ottenuti dalla vendita dei beni sacri. E gran parte di essi sarebbero finiti anche su conti all’estero. Altro elemento cardine è il ruolo che potrebbe aver avuto un possibile complice, un laico, che potrebbe averla aiutata. Ma su questo vige ancora il massimo riserbo. La chiesa di Bonito, sempre in Irpinia, sarebbe quella maggiormente danneggiata dai furti avvenuti nel caveau del palazzo arcivescovile. I preziosi in oro in parte erano stati fusi e venduti. Mentre alcuni gioielli e bracciali erano stati ritrovati nella stanza occupata dalla madre superiora ad Ariano Irpino e a San Cesareo, in provincia di Roma.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, sono partite dalla denuncia del vescovo di Ariano Irpino, monsignor Sergio Melillo. Che aveva verificato ammanchi di oro votivo in diverse parrocchie della diocesi: a Castel Baronia, Carife oltre che ad Ariano e Bonito. E proprio in quest’ultimo Comune, nel santuario della Madonna della Neve, ad agosto del 2024 si era levata una forte protesta da parte della comunità per la sparizione dell’oro che adornava il manto della Madonna. Oro che era stato sequestrato dalla Procura nell’ambito di un’altra inchiesta e poi restituito. Il manto su cui erano applicati bracciali, collane ed altri oggetti d’oro donati dai fedeli era stato custodito all’interno di un forziere blindato in un’abitazione privata, poi la scelta di trasferirlo nella stanza blindata della curia vescovile perché fosse più al sicuro. Ma evidentemente così non è stato. corriere.it