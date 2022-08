Gioia Tagliente, l’artista espone al Louvre di Parigi e al Meam di Barcellona

Le opere di Gioia Tagliente diventano internazionali. L’artista esporrà in due importanti città europee: con un opera inedita dal 21 al 23 ottobre al Louvre di Parigi, all’evento “Art Shopping Carrousel du Louvre” e dal 18 al 20 novembre al palazzo Gomis, sede del MEAM – Museo Europeo d’Arte Moderna di Barcellona con una video esposizione, selezionata tra i migliori artisti italiani per partecipare al premio “Città Internazionale di Barcellona”, che si terrà durante la Bienal de Arte Barcelona, giunta alla sua quarta edizione. Il salone Art Shopping di Parigi del Carrousel du Louvre è una manifestazione internazionale dove l’arte è protagonista assoluta, il più grande incontro di acquirenti provenienti da ogni parte del mondo. Commercianti d’arte, interior designer, architetti, art buyer aziendali e direttori di musei sanno di poter contare su una vetrina esaustiva dello scenario artistico mondiale. “Sono onorata di prendere parte a queste due importanti manifestazioni internazionali portando la mia arte in un prestigioso contesto europeo – ha affermato Gioia Tagliente che ha già esposto alcuni suoi lavori in diversi contesti nazionali, tra cui alla “Galleria d’Arte Moderna di Roma” e presso la galleria “Area Contesa Arte” in via Margutta, storica via degli artisti nel cuore di Roma – A Parigi esporrò un’opera inedita, un inno allo stile italiano così ammirato e apprezzato in tutto il mondo, mentre a Barcellona esporrò il ‘Silenzio del Caos’, un’opera dal forte impatto emotivo”. L’opera inedita esposta a Parigi sarà successivamente pubblicata sul catalogo “Artisti contemporanei al Louvre”.

Redazione Digital