Giochi e tradizioni in Ciociaria, gara di tiro alla funa nella piazza di Ferentino

di Fabio Paris

Il tradizionale gioco del tiro alla fune, la corsa con il sacco contro quella della “ciociara con la conca d’acqua ‘ncapu”, il ruzzolone. Sono alcune delle attività storiche rievocate dalla ASD La Torre Ferentino durante la tradizionale rassegna culturale gigliata. Cultori di oltre venti attività, patrocinate dal Coni, tra cui balestra, fionda e calcio balilla, gli associati Figest diretti dal presidente Armando Zeppa, presidente regionale FIGeST Lazio, hanno preso parte alla rassegna di Ferentino. È concedendosi al pubblico attraverso le loro caratteristiche esibizioni. L’associazione, forte di un 2° posto nell’ultimo campionato disputato in Francia, nella categoria 580kg (il peso complessivo dei cinque tiratori in squadra, ndr) di tiro alla fune, rappresenterà la ciociaria nel prossimo trofeo Figest u14 che si terrà sulla costa ionica. Competizione che ha visto la ASD La Torre Ferentino in grado di maturare ben sette podi in altrettante edizioni. Soddisfazione per il presidente Zeppa che ha tenuto a ringraziare l’amministrazione comunale di Ferentino, il sindaco Piergianni Fiorletta con il suo staff nonché tutti i suoi associati che continuano ad impegnarsi per evitare che, giochi caratteristici delle nostre tradizioni, finiscano per essere dimenticati. Menzione particolare anche per la segreteria dell’associazione, diretta da Marianna Reali.