Giletti torna in Rai, ecco il suo nuovo programma televisivo

Una voce che gira da tempo, un gossip che saltava di bocca in coppa. E oggi, mercoledi 11 ottobre, arriva la conferma: Massimo Giletti torna in Rai. E questa volta non è una illazione ma una vera notizia che arriva dai massimi vertici di viale Mazzini. «C’è molta mobilità nel sistema tv, dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti». Queste le parole dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che ha così annunciato il ritorno a viale Mazzini del giornalista e conduttore dopo il suo addio a La7. Sergio è intervenuto a «Ceo For Life 2023». Giletti ha voluto anche scherzare sul suo ritorno. E la prova è lo spot per Fiorello vestito da operaio: «Il direttore generale mi aveva detto: `Guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso´. Va bene, nessun problema». Così il giornalista in un video postato sul profilo Instagram di Fiorello. Nel video Giletti è impegnato a montare lo studio del programma di Viva Rai2! al Foro Italico a Roma. «Poi ci si mette Fiorello che mi dice: `Ti do una mano Massimo, ti do una mano io´ …ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere – aggiunge Giletti -. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao!». corriere.it