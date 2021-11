Il brusco calo delle temperature e le nevicate di ieri hanno creato disagi alla circolazione. Già dalla prime ore del giorno lungo le strade si presentavano lastre di ghiaccio i diversi comuni della provincia di Frosinone.

Si ricorda che nel periodo invernale, precisamente nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, è vigente l’obbligo di circolazione di veicoli dotati di speciali pneumatici da neve o con catene a bordo da montare in caso di necessità. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti quali incidenti stradali, è opportuno prestare ancora maggiore attenzione nel transito lungo le strade, ricordando che sulla quasi totalità del territorio comunale vige il limite di velocità a 30 km/h. Il rispetto di tale semplice prescrizione già di per sé preclude ogni possibile evento negativo. Inoltre, per evitare cadute sul ghiaccio, si chiede a tutti di prestare la massima attenzione, cercando di evitare il transito nelle zone d’ombra, preferendo i tratti soleggiati.

Redazione Digital