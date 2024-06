Gestione risparmio, in Ciociaria nuova apertura Azimut

“La principale società di gestione del risparmio indipendente in Italia, da oggi ha aperto un ufficio anche a Sora. Parliamo di Azimut, una realtà globale e integrata dell’Asset Management, Wealth Management, Investment Banking e nel Fintech al servizio dei privati e delle Imprese. Nata nel 1990 per iniziativa di Pietro Giuliani, il colosso internazionale è dal 2004 quotato alla Borsa valori di Milano e figura da molti anni tra le prime 40 aziende Italiane. L’unico gruppo del settore del risparmio gestito italiano che ha realizzato un importante percorso di internazionalizzazione, con presenze in Asia, Middle East, ma anche America, Australia per un totale di 18 paesi nel mondo. Dagli Emirati Arabi alla Svizzera, passando per Egitto, Cina, Taiwan. Oltre 400.000 clienti, circa 200 tra gestori e analisti, 16 centri gestionali ed oltre 2.200 consulenti finanziari; un patto di sindacato che controlla circa il 21% della società, che gestisce circa 80 miliardi di euro di masse totali. Alle sedi commerciali dei consulenti finanziari sparse su tutta la penisola, ora si aggiunge Sora con un ufficio centralissimo sulla bellissima piazza Santa Restituta, al civico 45 di via Vittorio Emanuele III. E’ qui che i consulenti finanziari, Carlo Fanelli e Federica La Posta, saranno a disposizione per accompagnare i clienti nella migliore gestione dei loro investimenti e patrimoni”.