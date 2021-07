di Fabio Paris

Tanta affluenza e grande riscontro a Monte San Giovanni Campano per il gazebo organizzato da Forza Italia Giovani. I ragazzi della sezione giovanile si sono prodigati nella raccolta firme a sostegno della proposta di riforma fiscale presentata dal partito a livello nazionale. Tra i punti centrali della proposta, il blocco delle cartelle esattoriali sino alla fine del 2021, la pace fiscale per sanare i debiti fiscali pregressi e il contenzioso tributario in essere. Ed ancora la flat tax per il ceto medio, la riduzione delle attuali aliquote Irpef, il definitivo superamento dell’Irap, la no tax area fino a 12 mila euro nonché l’eliminazione delle tasse di successione e donazione. Maggior focus anche per il fattore familiare, il no a patrimoniali sui capitali privati, il mantenimento e l’estensione della cedolare secca sui redditi delle locazioni di immobili, la semplificazione della normativa tributaria, degli adempimenti, delle procedure e del contenzioso fino alla rimodulazione delle aliquote Iva ed il riordino delle addizionali locali. “La gente si è dimostrata molto interessata alle nostre proposte, in tanti si sono avvicinati ai nostri gazebo e ci hanno sostenuto con la loro firma – ha affermato Pierfrancesco Vallone, vice coordinatore facente funzioni di Forza Italia Giovani Frosinone – È un messaggio importante da parte del territorio, in un momento di crisi come questo. L’obiettivo primario è la ripresa economica. Per arrivarci, però, è fondamentale la riduzione delle tasse su cittadini e imprese, storica battaglia di Forza Italia. Ringrazio i dirigenti cittadini Giancarlo Cinelli e Franco Veloci per il loro sostegno nel portare avanti gli interessi del partito. A settembre saremo sicuramente protagonisti nelle elezioni amministrative”.