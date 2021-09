“L’amore è amore sempre – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Lo grideremo a gran voce il prossimo 11 settembre a Rieti in occasione del Pride a cui abbiamo orgogliosamente aderito sia come PD Lazio che come Gruppo PD del Consiglio regionale. Si tratta di un’occasione importante per ribadire con forza la nostra posizione: sul tema dei diritti non arretriamo di un millimetro, a discapito di chi, con il solito qualunquista benaltrismo, cerca di inculcare l’idea che ci sia sempre qualcosa di più importante a cui volgere lo sguardo. I diritti civili per noi rappresentano una priorità. Dobbiamo combattere tutte le forme di discriminazione, soprattutto dell’avanzata di forze politiche che fanno l’occhiolino alle posizioni omofobe e razziste. Noi ci siamo”.

Redazione Digital