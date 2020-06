Terribile lutto per l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Oggi è scomparsa all’età di 37 anni la sorella Francesca, che lascia un figlio di 3 anni. Francesca – che soffriva di una forma di diabete particolarmente aggressiva – lo scorso febbraio fu ricoverata d’urgenza all’ospedale di Varese. Un malore improvviso, tanto che dopo la vittoria contro la Sampdoria, il tecnico azzurro non parlò in conferenza stampa perché fu subito avvertito del fatto e corse da lei.

Era rimasta ricoverata in questi mesi senza avere sensibili miglioramenti ed è spirata oggi sempre all’ospedale di Varese. Gattuso ha appreso quest’oggi la notizia direttamente sul campo di Castel Volturno durante l’allenamento. Immediato il cordoglio da parte dei giocatori, della società e di tutto il mondo del calcio.

Francesca Gattuso lavorava alla segreteria medica di Milanello. La sua scomparsa quindi lascia un grande dispiacere anche nella società Milan e in tutto l’ambiente rossonero da sempre profondamente legato anche al fratello Rino. «Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno». corriere.it