Gatto smarrito a Isola del Liri, ecco l’appello di Laura Palleschi.

“La mia micia si è allontanata da casa nel pomeriggio di giovedì 15 Aprile – ha affermato Laura Palleschi – Si chiama Mina e conosce il suo nome. È sterilizzata. Si fa le sue passeggiate solo nei dintorni di casa. Non si è mai allontanata. E la sera dorme in casa. È una micia curiosa e abituata al contatto con gli umani. Al momento dell’allontanamento non aveva il collarino essendoselo perso pochi giorni prima. Temiamo che possa essere stata trattenuta da qualcosa o rimasta chiusa in qualche cantina o garage. Vi preghiamo di darci una mano a cercarla”.

Redazione Digital