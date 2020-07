Gassosa Mazzoleni. In viale XXI Aprile lo stabilimento che produceva la bibita che ha rallegrato intere generazioni dagli anni Trenta agli anni Ottanta del secolo scorso. I più giovani non la ricordano ma chi ha avuto il piacere di berla ancora tramanda il sapore inconfondibile. Ricetta segreta. Di Coca Cola neppure a parlarne, in città si consumava solo gassosa Mazzoleni. Bottiglie rigorosamente in vetro, tappo in porcellana, scritta Mazzoleni Veroli in risalto. Assoluta o in aggiunta al vino distribuita in tutti i caffè e ristoranti del paese. Quando Veroli aveva la sua fabbrica.

Redazione Digital