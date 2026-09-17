Gasolio e benzina alle stelle, il prezzo non cala famiglie in ginocchio

Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi martedì 15 settembre 2026, la benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro (da 2,107 di ieri), mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro (da 2,216). Sulle autostrade il diesel supera quota 2,3 euro al litro. Il prezzo medio self è di 2,212 euro al litro per la benzina (da 2,198) e 2,313 euro al litro per il gasolio (da 2,293). Secondo il Codacons, in un mese un pieno di diesel in autostrada è aumentato di 7 euro. rispetto al 15 agosto, la benzina sulla rete ordinaria è cresciuta di 12,9 centesimi, pari a un aumento di 6,45 euro a pieno. In autostrada la crescita è di 14,3 centesimi, con un rincaro di 7,15 euro. Per il gasolio, il rialzo mensile è di 13,9 centesimi sulla rete ordinaria (+7 euro a pieno) e 14,5 centesimi in autostrada (+7,25 euro). Il Codacons avverte che l'”escalation senza sosta dei listini alla pompa rischia di provocare un effetto tsunami sulle famiglie, perché aggrava sia i costi diretti legati ai rifornimenti, sia quelli indiretti connessi a prezzi e tariffe in una moltitudine di settori”. L’associazione ritiene che “interventi selettivi e bonus legati al reddito non appaiono soluzioni adeguate perché aiuterebbero solo una minima parte delle famiglie, lasciando la collettività dei cittadini in balia di rincari astronomici. Di fronte ai nuovi dati sui carburanti – conclude l’associazione dei consumatori – serve uno sforzo ulteriore per potenziare il taglio delle accise ed estenderlo anche alla benzina, che in autostrada ha già superato il record storico toccato nel 2022”. tg24.sky.it