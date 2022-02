Galliani boccia Terni, “È orribile Perugia bellissima” il sindaco lo invita alla Cascata delle Marmore

Un video che ha fatto molto discutere nelle ultime ore e ha colpito l’orgoglio dei ternani. «Terni è orribile, Perugia bellissima» le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, stanno girando sui social. Risponde il sindaco di Terni, Leonardo Latini con un post Facebook: «Sono pronto a farti da cicerone per farti conoscere quanto di meraviglioso ha donato madre natura a questa città». Dopo le polemiche, arrivano le scuse: il dirigente sportivo ha chiamato il primo cittadino, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero e ha spiegato che non era sua intenzione offendere la città.

«Sono convinto che tu non abbia davvero pensato le cose che hai detto. O, forse, le hai dette senza pensare sull’onda emotiva della rivalità calcistica. Capita. Anche agli uomini di intelligenza come te. Sono convinto che la Terni, quella vera, tu non l’abbia mai visitata e colgo l’occasione per invitarti nel bellissimo Palazzo Spada, sede del Comune». Queste le parole Leonardo Latini, sindaco di Terni. «Ti consiglio di fare un giro alla Cascata delle Marmore, di visitare il lago di Piediluco e di ammirare i paesaggi unici della nostra terra. Vieni a farti una foto davanti alla Fontana di Piazza Tacito, fai un selfie con la grande pressa della Stazione, assaggia il pampepato, le ciriole alla ternana e gli gnocchetti alla collescipolana. Resta qualche minuto a osservare l’Obelisco di Pomodoro, saliamo fino a Sant’Erasmo dopo esserci soffermati su quello splendido balcone naturale di Cesi e guardando la nostra valle dall’alto ti accorgerai che Terni avrà pure qualche difetto, ma ha tanto da raccontare. Vieni a scaldarti il cuore davanti alle reliquie di San Valentino e a far visita alla nostre bellissime chiese, entra nel nostro Anfiteatro e aggirati tra le meravigliose rovine della romana Carsulae. Vieni a visitarla tutta perché tante altre splendide cose non sono riuscito ad elencarle per quante sono. Vieni a conoscere il cuore e l’ospitalità della gente, sono sicuro che saprai ricrederti e apprezzare quanto di straordinario può regalare questa città a chi ha cuore e testa per aprirsi ad essa».

Redazione Digital