Galleria in Valle di Comino, Ciacciarelli incontra i sindaco ecco i lavori

“Riunione operativa presso la XIV Comunità Montana “Valle Di Comino” con il direttore generale ANAS Ing.Moladori e con i sindaci della Valle di Comino: Marco Scappaticci (PICINISCO), Pietro Volante (ATINA), Mario Piselli (GALLINARO), Luciana Martino e Angelo Cervi ’vice sindaco’ (ALVITO), Franco Moscone (CASALVIERI), Antonio Iaconelli (SAN BIAGIO SARACINISCO), Riccardo Frattaroli (SETTEFRATI), Antonio Iannetta (BELMONTE CASTELLO), Francesco De Lucia (CASALATTICO), Luciano Persichini (VILLA LATINA). “La finalità dell’incontro – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – è stata quella di verificare la progettualità relativa la riqualificazione della galleria sita tra i Comuni di Belmonte Castello ed Atina, su richiesta dei sindaci della Valle di Comino infatti mi sono attivato immediatamente convocando tale tavolo tecnico insieme al Direttore Generale Anas in modo da avere delucidazioni in merito il cronoprogramma dei lavori che interesseranno la galleria dal prossimo autunno, l’apertura del cantiere è prevista tra settembre ed ottobre 2023, e soprattutto riguardo le soluzioni che si intendono adottare per garantire, durante i lavori, una viabilità alternativa che non vada a congestionare ulteriormente il traffico in modo da non arrecare danno agli automobilisti. Ringrazio il Direttore Generale Anas Moladori, i Sindaci della Valle di Comino che hanno dimostrato di saper affrontare di petto le problematiche del proprio territorio ed un plauso particolare al Ministro Matteo Salvini che dal suo insediamento si sta attivando per rimettere in sesto le opere infrastrutturali del nostro paese dopo anni di stasi e conseguenti disagi”.

Redazione Digital