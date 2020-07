Ieri sera Umberto Galimberti a Veroli. Piazza Santa Salome gremita. Visitatori da ogni parte per ascoltare il professore monzese. Tra gli uditori non è sfuggita la presenza dell’ex sindaco Giuseppe D’Onorio, docente di filosofia al liceo di Veroli. “Siamo venuti da Roma – hanno affermato alcuni partecipanti – Non potevamo perdere la lezione di Galimberti”.

“Temi attualissimi che permetteranno a chi parteciperà agli incontri di poter rendersi conto di quanto sia necessario un’elaborazione critica del nostro vissuto, sia personale che politico. Proprio di fronte alle grandi sfide che l’epoca del covid impone è necessaria una riflessione filosofica profonda che investa non solo i temi del sapere ma anche del vivere”. Aveva affermato il prof. Biagio Cacciola alla vigilia.

Così è stato. Il Festival della filosofia ha fatto il pieno, come pure Francesca Cerquozzi che ha lanciato l’intera manifestazione culturale.

