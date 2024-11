G7 in Ciociaria, presidio contro guerra e genocidio in Palestina

di Biagio Cacciola

Riuscito presidio a Fiuggi da parte delle associazioni contro la guerra e il genocidio in Palestina. Il presidio organizzato da direzione pace in occasione del G7 a voluto ribadire la propria determinazione per un cessate il fuoco rivolto ai potenti della terra per salvaguardare l’umanità ferita e minacciata Dagli eventi bellici. Hanno partecipato diverse associazioni e inviato i loro saluti il delegato provinciale alla cultura, Luigi Vacana e il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini. Presenti al presidio il segretario nazionale di Rc Acerbò, l’on, Luisa Morgantini. Hanno introdotto la manifestazione i fratelli Conte, In una Fiuggi praticamente deserta per le misure di sicurezza, centinaia di persone si sono radunate in via Buonnaroti per gridare la voglia di pace di tutti gli italiani e far sentire la loro voce ai ministri del G7.