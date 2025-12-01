Future Bancassurance Forum, la BPC a Milano

Il presidente della BPC e vicepresidente di Assopopolari Vincenzo Formisano, insieme al vicedirettore generale della BPC Walter Pittiglio e al responsabile della distribuzione assicurativa della BPC Carlo Marandola, ha partecipato nei giorni scorsi a Milano al Future Bancassurance Forum. Nato nel 2013, rappresenta l’unico evento del settore che vede protagonistE la Bancassurance e le Banche Territoriali. Talk show, Speed Presentations, Conversations con gli Esperti: un appuntamento importante, organizzato con pubblico in presenza e trasmesso in streaming nel format di TV Show. Formisano è intervenuto come relatore nel panel dedicato al tema “Risiko Bancario e Credito alle PMI”. Un’occasione preziosa per ribadire la centralità delle banche popolari, l’importanza della creazione di sinergie ed economie di scala, la validità del modello delle piccole banche, sempre attive sul territorio e in grado di interpretare al meglio le esigenze della propria comunità di riferimento. «Il Future Bancassurance Forum è un evento importantissimo – dice Formisano – perché rappresenta un’occasione di riflessione e di formazione, ma anche di relazione e di conoscenza reciproca tra i principali attori del settore. E anche per noi e per la nostra banca è stata una ulteriore grande opportunità per intessere nuove reti di collaborazione, che ci permetteranno di realizzare importanti progetti di crescita e di sviluppo su cui stiamo lavorando». Anche nel corso di questa edizione del Future Bancassurance Forum c’è stata la cerimonia Awards con Gala Dinner, in cui sono state premiate le Eccellenze del Settore. E ancora una volta sul podio dei premiati è salita la Banca Popolare del Cassinate, rappresentata dal Presidente Formisano, a cui è stato consegnato un riconoscimento «per la visione e l’impegno a creare sinergie e partnership con altre banche territoriali». «E’ un premio che mi rende particolarmente orgoglioso – ha commentato Formisano – perché quello delle sinergie è un tema che sostengo da sempre, non solo nel mio ruolo professionale di presidente della BPC e di vicepresidente di Assopopolari, ma anche nel mio ruolo di accademico, di studioso, ricercatore e docente: solo creando partnership e reti si possono ottimizzare le risorse e raggiungere risultati importanti, che, altrimenti, da soli, sarebbe difficilissimo conseguire. E’ un discorso che vale per qualsiasi realtà, ma che oggi vale ancora di più per le piccole realtà bancarie, che solo creando progetti di collaborazione possono essere competitive e vincenti anche in un mercato globale». E’ proprio in quest’ottica che la BPC, nei mesi scorsi, ha attuato un’importante operazione, diventando uno dei soci finanziatori di Banca di Credito Popolare (conosciuta anche come Popolare di Torre del Greco). Una nuova sinergia che valorizza ulteriormente l’azione commerciale e strategica della BPC e che apre a entrambe le banche nuove prospettive di crescita reciproca in un territorio più ampio di quello di originario insediamento, estendendo, ciascuna, la propria presenza in nuovi ambiti, che vanno dalle provincie di Frosinone e Latina alla Campania, pur salvaguardando la dimensione e il modello tipico delle banche popolari. «La Banca Popolare del Cassinate – conclude Formisano – sta lavorando a progetti molto ampi di crescita e di sviluppo che ci impegneranno molto nei prossimi mesi, ma che, ne sono certo, ci daranno molte soddisfazioni e rappresenteranno un’importante opportunità di sviluppo per il nostro territorio».

Redazione Digital