Furti in Ciociaria, svaligia abitazione arrestato in flagranza

Probabilmente, preso da un incessante bisogno di “far cassa”, un 33enne non si accorgeva che nei pressi dell’abitazione che aveva preso di mira vi era una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alatri. Succede tutto in una fredda e umida serata di inizio dicembre, un 33enne del frusinate decide di forzare una porta finestra di un’abitazione di Tecchiena, popoloso quartiere del comune di Alatri e una volta entrato, tenta di afferrare tutto ciò che può; suo malgrado, nel forzare la porta, aveva destato l’allarme dei proprietari di casa che allertavano il 112 cui seguiva immediatamente l’intervento di una gazzella dei Carabinieri della Compagnia di Alatri presso l’abitazione delle vittime del tentato furto cogliendo letteralmente il ladro “con le mani nel sacco”. Quest’ultimo, non nuovo a tali simili condotte, veniva arrestato e condotto presso la locale caserma dei Carabinieri di Alatri e successivamente condotto presso il carcere di Frosinone. Il giorno successivo, il Giudice, nel convalidare l’arresto, emetteva nei confronti del giovane ciociaro, la custodia in carcere. Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia Carabinieri di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma i cui mirati servizi preventivi saranno ulteriormente implementati nei prossimi giorni in considerazione delle imminenti festività di fine anno. E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Alatri