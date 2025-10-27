Furti in Ciociaria, si aggirano con fare sospetto fermati 7 malviventi

I Carabinieri hanno sorpreso, vicino ad alcune abitazioni private, siti industriali e centri commerciali della giurisdizione, 7 persone gravate da pregiudizi di polizia e quindi ritenute socialmente pericolose, che non sono state in grado di fornire giustificazioni esaustive circa la loro presenza nei luoghi sottoposti a controllo. Per loro è scattato l’immediato allontanamento dai luoghi con contestuale proposta di applicazione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nei territori interessati inoltrato alla Divisione Anticrimine dalla Questura di Frosinone. Nel medesimo contesto, sono state accertate violazioni in materia di decoro urbano a carico di due persone, che sono state sanzionate per ubriachezza molesta poichè identificati su pubblica via intenti ad infastidire i passanti e le altre persone presenti.

Redazione Digital